В Коми в минувшем году картофель пострадал от вредителей, бактериальных и вирусных заболеваний

В Коми в минувшем году картофельные посадки пострадали от вредителей - внутристеблевой картофельной совки, бактериальных заболеваний черная ножка и кольцевая гниль, а также от вирусных - скручивания листьев и полосчатой мозаики. Об этом говорится в госдокладе "О состоянии окружающей среды в Республике Коми в 2016 году", опубликованном Минпромом Коми.

Всего в минувшем году было обследовано 39,22 тыс. га. сельскохозяйственных угодий на территории республики.

Наблюдения велись за 49-ти наиболее вредоносными вредителями и 51 видом болезней, а также за 23 наиболее распространенными видами сорной растительности.

Специалистами отдела по защите растений проводилась большая работа по определению видового состава вредных патогенов сельскохозяйственных и декоративных культур, лесопитомников, лесонасаждений, сельскохозяйственной продукции открытого и защищенного грунтов, а также растениеводческой продукции, поступающей из-за пределов республики на семенные цели и заложенной на хранение.

Всего проведено 632 анализа. Из-за пределов республики поступали семена многолетних трав, семена зерновых злаков и однолетних бобовых культур, семена овощных культур. Фитоэкспертиза этих семян дает информацию о качестве семенного материала и информацию для прогнозирования состояния посевов в период вегетации. Всего охвачено фитоэкспертизой 1 403 т.

Кроме зерна, проведена фитоэкспертиза семенного картофеля высоких репродукций, полученного под урожай 2016 года из-за пределов республики в количестве 64,5 т, а также репродукционного – в количестве 57,1 т. Всего клубневыми анализами охвачено 2,4 тонн картофеля. Диагностика заболеваний проводится путем микроскопирования после проращивания возбудителя во влажной камере.

На картофеле отмечена внутристеблевая картофельная совка. Максимальная численность вредителя отмечена в Корткеросском, Койгородском, Сысольском районах. Обыкновенный трипс получил распространение на посадках картофеля в частном секторе. Из болезней на картофеле проявились ризоктониоз, фитофтороз и различные бактериальные заболевания (черная ножка и кольцевая гниль). В период вегетации отмечались также вирусы: скручивание листьев и полосчатая мозаика. Первые признаки фитофтороза проявились 1 июля (в 2014 г. – 31 июля, в 2015 г. – 9 июля) на ранних посадках в частном секторе. В период хранения на картофеле сильно проявляются фузариозы, фитофтороз, фомоз, бактериозы.

На овощных культурах в 2016 году наиболее вредоносными были крестоцветные блошки, капустная моль и капустная муха. Из заболеваний на капусте проявились кила, черная ножка, альтернариоз, серая и белая гнили, сосудистый и слизистый бактериозы.

На овощах защищенного грунта наибольшее распространение получили паутинный клещ. Кроме этого, очагами отмечены белокрылка, трипсы, тли. Из болезней наиболее вредоносными были корневые, прикорневые и стеблевые гнили.

На ягодниках вредили смородинный почковый клещ, красно-галловая тля, малинный жук, землянично-малинный долгоносик, бледноногий крыжовниковый пилильщик, крыжовниковая огневка, смородинная стеклянница, минирующие мухи и различные виды листоедов.

Из болезней на смородине и крыжовнике получили широкое распространение, особенно в частном секторе, такие заболевания как мучнистая роса, ржавчина, на землянике – серая гниль, различные виды пятнистостей, парша на яблоне, коккомикоз вишни.

В 2016 г. из многоядных вредителей хозяйственное значение имели очагами проволочники, гусеницы листогрызущих совок, слизни.

На зерновых злаках в первой половине лета распространение получили злаковые тли, отмечалась также поврежденность трипсами.

Из болезней наибольшее распространение получили гельминтоспориозные пятнистости и корневые гнили. На овсе были распространены злаковые тли, трипсы, злаковые мухи (шведская злаковая муха). Пьявица была отмечена очагами, степень повреждения слабая. Из болезней на овсе отмечены: гельминтоспориоз (степень поражения средняя), красно-бурая пятнистость (степень поражения от слабой до средней).

На многолетних травах, как всегда, вредили клеверный семяед, клеверный фитономус, клубеньковые долгоносики, тимофеечная муха, тли, трипсы. Из прочих вредителей была отмечена люцерновая толстоножка. Из болезней на клевере отмечены антракноз, аскохитоз, ржавчина, бурая пятнистость, фузариозное увядание клевера. На злаковых многолетних травах – очагами отмечен септориоз тимофеевки, мучнистая роса.