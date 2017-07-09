В Гидрометцентре сообщили об урожае овощей и купальном сезоне

Из-за холодного лета созревание грунтовых овощей (огурцов, помидоров, баклажанов, кабачков) замедлилось. Оно сместилось на более поздний период. Однако не стоит ждать хорошего урожая и позже. Лето заканчивается, ночи становятся холоднее, что сказывается неблагоприятно на растениях.

Не удался в центре страны и купальный сезон. И также не стоит ждать, что ситуация улучшится в ближайшие недели. "Купаться в центральном регионе смогут только моржи. Температура воды около 16 градусов", - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. При этом комфортная для купания температура начинается с 21-22 градусов. Так что вряд ли можно рассчитывать на хорошие пляжные дни в этом сезоне. Для действительно теплой воды нужна температура воздуха ближе к 30 градусам, а ее нет.

Но это в центральной России. На юге и урожай хороший, и купальный сезон в разгаре. Так что цены, успокаивают, некоторые аналитики, еще выправятся.