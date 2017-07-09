Сыктывкарцев приглашают на фестиваль водных фонариков
Фестиваль водных фонариков состоится на набережной парка культуры и отдыха им. С.М.Кирова 14 и 15 июля.
Начнется мероприятие в 21.00.
Фестиваль водных фонариков называют один из самых романтичных в стране. В столице Коми он пройдет впервые. Гостей ждет классическая музыка в исполнении скрипки и саксофона, огненное шоу и массовый запуск фонариков на водную гладь.
По замыслу организаторов, любой желающий сможет приобрести водный фонарик, запустить его и загадать желание.
Фестиваль завершится в 23.00.
Мэрия Сыктывкара рекомендовала организаторам заключить договоры с обслуживающими организациями на обеспечение медицинского сопровождения, уборку территории в течение и после мероприятия, обеспечение охраны общественного порядка и организацию дежурства сотрудников ГИМС.
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