Сыктывкарцев приглашают на фестиваль водных фонариков

Фестиваль водных фонариков состоится на набережной парка культуры и отдыха им. С.М.Кирова 14 и 15 июля.

Начнется мероприятие в 21.00.

Фестиваль водных фонариков называют один из самых романтичных в стране. В столице Коми он пройдет впервые. Гостей ждет классическая музыка в исполнении скрипки и саксофона, огненное шоу и массовый запуск фонариков на водную гладь.

По замыслу организаторов, любой желающий сможет приобрести водный фонарик, запустить его и загадать желание.

Фестиваль завершится в 23.00.

Мэрия Сыктывкара рекомендовала организаторам заключить договоры с обслуживающими организациями на обеспечение медицинского сопровождения, уборку территории в течение и после мероприятия, обеспечение охраны общественного порядка и организацию дежурства сотрудников ГИМС.