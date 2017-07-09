В селе Ижма сгорело подворье

В селе Ижма сегодня произошел пожар в хозяйственных постройках, расположенных на Хвойном переулке.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Коми, вызов дежурному поступил в два часа ночи. Пожарная охрана прибыла на место происшествия через четыре минуты.

В тушении участвовало три единицы техники и 15 человек личного состава пожарной охраны.

Возгорание на площади 80 кв. м. удалось ликвидировать через 35 минут. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара послужила неисправность печи.