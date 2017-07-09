В Усть-Куломском районе опрокинулся прицеп лесовоза
9 июля 2017 года, 11:30 | Усть-Куломский
В Усть-Куломском районе ночью 8 июля опрокинулся прицеп лесовоза.
Как сообщили "Комиинформу в Госавтоинспекции Коми, водитель МАЗа на 187 километре автодороги Сыктывкар-Троицко-Печорск не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет справа по ходу движения.
Во время ДТП опрокинулся только прицеп.
В результате ДТП пострадал 39-летний водитель МАЗа. Мужчина отделался ушибом лба.
Геня Джавршян
Ключевые слова: опрокидывание прицепа лесовоза, ДТП
Рубрика: Происшествия
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