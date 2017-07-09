Синоптики Коми обещают жителям юга долгожданное тепло
После продолжительного периода холодной погоды и на юг придет настоящее летнее тепло.
В понедельник и во вторник на юге еще пройдут грозовые дожди при температуре 18...23С.
С середины недели вся территория попадет под влияние антициклона — установится сухая, по-летнему теплая погода. Воздух будет хорошо прогреваться, днем везде ожидается до 25С, местами и выше, 26...28С.
В ночные часы температура воздуха будет понижаться в основном до 8...15С.
Такой температурный фон выше обычного в этот период от 4С, на севере до 2С — на юге, сообщает ЦГМС по Коми.
Комиинформ
Рубрика: Погода
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