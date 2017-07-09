В России появится единый информационный ресурс о населении

9 июля 2017 года, 10:34 |
Фото из архива "Комиинформа"

Правительство утвердило концепцию формирования единого информационного ресурса о населении России. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Концепцию предполагается реализовать в четыре этапа: с 2017 по 2025 год.

Данные на этом ресурсе помогут совершенствовать контроль за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц. И в этой базе данных аккумулируют информацию из уже существующих государственных и муниципальных систем.

При этом информацию об одном и том же человеке выверят, чтобы обеспечить ее достоверность и непротиворечивость.

Граждане также будут иметь доступ к данным, которые хранятся о них в этой системе.

Комиинформ
  Ключевые слова: портал, население
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus