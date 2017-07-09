В России появится единый информационный ресурс о населении

Правительство утвердило концепцию формирования единого информационного ресурса о населении России. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Концепцию предполагается реализовать в четыре этапа: с 2017 по 2025 год.

Данные на этом ресурсе помогут совершенствовать контроль за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц. И в этой базе данных аккумулируют информацию из уже существующих государственных и муниципальных систем.

При этом информацию об одном и том же человеке выверят, чтобы обеспечить ее достоверность и непротиворечивость.

Граждане также будут иметь доступ к данным, которые хранятся о них в этой системе.