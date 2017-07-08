Сергей Гапликов поздравил с Днём семьи, любви и верности многодетную семью Делковых из села Корткерос.

Главу Коми семья встретила радушным приёмом: песнями и стихами, горячим чаем и домашней выпечкой. Руководитель региона приехал в гости тоже не с пустыми руками.

В дружной многодетной семье Делковых воспитывается семеро детей: Марина, Виктория, Эдуард, Иллария, Назар, Агнесса и Тихон. Осенью семья ожидает пополнение. В селе Корткерос Делковы живут четвертый год, но уже запомнились местным жителям как заботливые родители и трудолюбивые люди. Продав жилье в Сыктывкаре, семья приобрела здесь недостроенный дом с участком земли и со временем обжилась небольшим подсобным хозяйством.

"Мы приучаем детей, чтобы они заботились друг о друге. У нас даже есть такое правило: старший заботится о младших, а младшие должны быть послушны старшим, - рассказала Инга Делкова. – Дружелюбие, ответственность каждого члена семьи, желание помочь друг другу. Если даже кто-то один заболел в семье, переживают за него все вместе".

Инга Васильевна имеет высшее педагогическое образование. Александр Николаевич получает заочное среднее профессиональное образование в автомеханическом техникуме. Дети, по решению родителей, не посещают дошкольные образовательные учреждения - родители самостоятельно занимается их воспитанием и развитием. Трое старших детей посещают музыкальное отделение районной школы искусств, ещё две детей в этом году будут посещать подготовительное отделение.

К визиту главы Республики Коми дети подготовили небольшую праздничную программу: сыграли на пианино, спели песню и прочитали стихи. Глава региона приехал тоже не с пустыми руками: подарил походную палатку для семейного отдыха на природе.

Счастливые родители рассказали, что переехать жить в село решились ради детей: здесь малыши проводят больше времени на свежем и чистом воздухе, более подвижны и меньше болеют.

Глава региона поинтересовался, какую помощь оказывают многодетной семье местные власти. В ответ Инга Делкова поблагодарила социальных работников за участие и отзывчивость.

"Спасибо вам за гостеприимство. Дай бог счастья вашей семье. Живите хорошо и счастливо. И пусть ваши дети растут здоровыми и умными, помощниками папе и маме. Ещё раз поздравляю с праздником и желаю вам семейного счастья и благополучия", - поблагодарил за радушный приём Сергей Гапликов.