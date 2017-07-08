В Сыктывкаре сыграли в пляжный волейбол по швейцарской системе

8 июля 2017 года, 17:19 | Сыктывкар
Фото пресс-службы Минспорта РК

В Сыктывкаре сегодня, 8 июля, стартовал чемпионат Республики Коми по пляжному волейболу.

13 мужских и 7 женских команд вступили в борьбу за престижнейший трофей.Соревнования проходят по швейцарской системе – до двух поражений, которые автоматически отправляют команду за пределы четверки полуфиналистов., сообщает пресс-служба Минспорта РК.

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Приветствовал участников Чемпионата министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной. "Соревнования по пляжному волейболу в Республике Коми стали хорошей традицией и в этом огромная заслуга региональной федерации волейбола. Хочу отметить, что пляжный волейбол еще сложнее, чем классический. Игроки сражаются не только против команды соперника, но и против ветра, солнца, дождя – против погоды. Здесь не бывает одинаковых моментов, ситуаций и каждый раз приходится учитывать много факторов. Я хочу пожелать вам азартной, яркой борьбы. Пусть победит сильнейший", - подчеркнул Николай Бережной.

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Также с напутственными словами перед спортсменами выступил руководитель администрации Эжвинского района Сыктывкара Александр Калинин, подчеркнувший, что лучшие игроки соревнований получат специальные призы.В турнире участвуют команды из Сыктывкара, Ухты, Печоры, Сыктывдинского, Прилузского, Ижемского, Сысольского и Удорского районов.

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Полуфинальные и финальные матчи Чемпионата пройдут на площадке РОЦ (Реабилитационно-оздоровительный центр, Эжва) уже завтра, 9 июля.

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Комиинформ
  Ключевые слова: пляжный волейбол
  Рубрика: Спорт
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