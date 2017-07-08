Поздравление главы Коми с Днём семьи, любви и верности

8 июля 2017 года, 13:30 |
Фото Антона Пархачева

"Уважаемые жители Республики Коми! Соотечественники!

Примите самые сердечные и тёплые поздравления с Днём семьи, любви и верности!

В этот день мы почитаем святых Петра и Февронию Муромских, которые издревле считаются православными покровителями семьи и семейного очага. А история о них является образцом супружеской верности, символом взаимной любви и семейного счастья, благочестия и милосердия.

В девятый раз мы отмечаем этот светлый праздник одной большой, крепкой и дружной семьёй - великой Россией и любимой республикой.

Самое главное в жизни – это семья, дети и земля, на которой мы родились и выросли, работаем и любим, воспитываем молодое поколение, бережно храня и чтя исторические и духовные традиции наших предков, нравственные идеалы и принципы. И это важно, потому что семья – это источник добра, любви и жизни, человеческого счастья и благополучия, начало всех начал и смысл всей нашей жизни.

Физически здоровая и духовно крепкая семья – основа общества и государства, залог развития и процветания нашей страны. В Республике Коми проживают десятки тысяч замечательных семей, в которых между супругами царят мир и любовь, а дети являются для них главным богатством. Эти семьи заслуживают признательности и самых высоких похвал, поскольку именно они являются хранителями национальных нравственных устоев.

Дорогие жители Республики Коми, супруги, молодожёны, и те, кто только планирует своё семейное будущее! Пусть взаимная любовь, верность и радость родительства вдохновляют вас к любым начинаниям! Любите и цените каждый миг, проведённый вместе! Живите в мире и согласии, дорожите друг другом, цените друг друга, уважайте и любите! Будьте счастливы!".

Глава Республики Коми С.А. Гапликов

Комиинформ
  Ключевые слова: семья
  Рубрика: Общество
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