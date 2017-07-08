В Княжпогостском районе сгорел автомобиль
8 июля 2017 года, 11:00 | Княжпогостский
Минувшей ночью в Княжпогостском районе огонь уничтожил автомобиль "Шевроле Ланос".
Как рассказали "Комиинформу" в ГУ МЧС по Коми, пожар случился на ул.Хвойная в Емве.
В тушении ночного пожара принимали участие одна единица техники и четыре человека личного состава пожарной охраны, которые прибыли на место через 5 минут после вызова. Огонь ликвидирован в 00 часов 44 минут на площади 3 кв. метра, автомобиль восстановлению не подлежит.
Предварительная причина пожара - поджог. Если подозрения экспертов подтвердятся, делом займутся правоохранительные органы.
Погибших и пострадавших нет.
Наталья Петрова
Ключевые слова: пожар, поджог, емва, автомобиль
Рубрика: Происшествия
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Лента новостей
Мы рядом
Интервью
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми