В Княжпогостском районе сгорел автомобиль

8 июля 2017 года, 11:00 | Княжпогостский
Фото ГУ МЧС по Коми

Минувшей ночью в Княжпогостском районе огонь уничтожил автомобиль "Шевроле Ланос".

Как рассказали "Комиинформу" в ГУ МЧС по Коми, пожар случился на ул.Хвойная в Емве.

В тушении ночного пожара принимали участие одна единица техники и четыре человека личного состава пожарной охраны, которые прибыли на место через 5 минут после вызова. Огонь ликвидирован в 00 часов 44 минут на площади 3 кв. метра, автомобиль восстановлению не подлежит.

Предварительная причина пожара - поджог. Если подозрения экспертов подтвердятся, делом займутся правоохранительные органы.

Погибших и пострадавших нет.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: пожар, поджог, емва, автомобиль
  Рубрика: Происшествия
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:54 07.07.2017
В Сыктывкаре официально открыт пляжный сезон
13:58 06.07.2017
В семи районах Коми - режим высокой пожароопасности
19:41 05.07.2017
Сергей Гапликов отметил оперативность ответственных служб в устранении последствий ЧП в Ленобласти


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus