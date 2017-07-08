В Княжпогостском районе сгорел автомобиль

Минувшей ночью в Княжпогостском районе огонь уничтожил автомобиль "Шевроле Ланос".

Как рассказали "Комиинформу" в ГУ МЧС по Коми, пожар случился на ул.Хвойная в Емве.

В тушении ночного пожара принимали участие одна единица техники и четыре человека личного состава пожарной охраны, которые прибыли на место через 5 минут после вызова. Огонь ликвидирован в 00 часов 44 минут на площади 3 кв. метра, автомобиль восстановлению не подлежит.

Предварительная причина пожара - поджог. Если подозрения экспертов подтвердятся, делом займутся правоохранительные органы.

Погибших и пострадавших нет.