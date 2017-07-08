Сергей Гапликов взял на контроль решение проблем жителей ухтинского микрорайона Югэр

8 июля 2017 года, 9:37 | Ухта
Фото пресс-службы главы Коми

В ходе рабочей поездки в Ухту глава Республики Коми побывал в городском микрорайоне Югэр и дал ряд поручений местным властям по вопросам благоустройства территории.

Во время встречи жители посетовали на отсутствие детской площадки и необходимость ремонта проездов во дворах. Сергей Гапликов сообщил, что площадка появится уже в этом году, но жителям необходимо будет самим заниматься вопросами её содержания. Глава региона предложил создать инициативную группу из местных жителей, которые будут принимать активное участие в благоустройстве территории и следить за порядком в микрорайоне, в том числе сохранностью будущей детской площадки. Необходимую поддержку в организации этой работы окажет муниципалитет. Кроме того, администрации города рекомендовано учесть предложения жителей при установке детской площадки.

Комплексное благоустройство дворов будет выполнено в следующем году. План по ремонту дорог и дворов на этот год уже утверждён, поэтому капитальные работы по асфальтированию в микрорайоне предполагается провести в следующем году. По поручению Главы региона муниципальные власти рассмотрят возможность проведения в этом году частичного ямочного ремонта.

Жительница микрорайона Юлия Потапова, проживающая в доме, который находится на балансе муниципалитета, пожаловалась на подтопление подвала талой водой в весенний период. По поручению главы Коми уже в ближайшее время здесь будут проведены работы по подсыпке щебня, чтобы предотвратить подтопление.

По итогам поездки Сергей Гапликов заявил, что через месяц проконтролирует исполнение поручений по благоустройству, сообщает пресс-служба главы Коми.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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