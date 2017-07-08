"Тимуровцы" из Максаковки очистили детскую площадку

8 июля 2017 года, 14:11 | Сыктывдинский
Фото "Вконтакте"

В Год добрых дел не только взрослые, но и дети решили помочь делами родной республике. Школьницы из Максаковки добровольно организовались в отряд "тимуровцев" и занялись общественно-полезными работами. Девочки привели в порядок детскую площадку в поселке. Труд юных активистов по достоинству оценили местные жители.

"Прошли мы через детскую площадку возле администрации. Как приятно и чисто там стало, просто восхитительно. От маркера отмыты почти все элементы", - говорят о поступке девочек молодые родители Светлана и Павел.

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Добровольными помощниками стали выпускницы четвертого класса: Кристина Усачевская, Ксюша Гелета, Вика Гаврилова и Марина Сафаралиева. Девочки не только привели в порядок площадку в центре поселка, они также убрали мусор разбросанный возле контейнеров по улице Большая и убрали детскую площадку в своем дворе на Лесной.

По словам самих школьниц, делать добрые дела их никто не просил, бороться за чистоту они решили самостоятельно.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: уборка, максаковка, дети, Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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