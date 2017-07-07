Сергей Гапликов завел аккаунт в Instagram

7 июля 2017 года, 21:15 | Ухта
Фото предоставлено УГТУ

Глава Коми Сергей Гапликов признался, что завел аккаунт в Instagram. Об этом он рассказал на встрече с участниками седьмого республиканского образовательного молодежного форума "Инноватика: Крохаль 2017".

О наличии аккаунта в Instagram глава Коми рассказал в ответ на вопрос одной из участниц форума "Инноватика: Крохаль 2017".

"Не секрет, что молодежь много времени проводит в сети, и многим из них интересно, как вы живете и чем занимаетесь. Было бы интересно, если бы у вас появился аккаунт в Instagram", - предложила участница "Инноватики" губернатору.

Сергей Гапликов на это заметил сначала, что несколько раз смотрел чужие аккаунты, потом рассказал о странице главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, у которого в Instagram более 300 тысяч подписчиков. И только после этого признался, что свою страницу уже завел.

"Я знаю, что у Рамзана Кадырова тоже есть свой аккаунт, он там с лошадьми фотографируется. Но я вполне серьезно, думаю, Рамзан Ахматович точно не пошел бы в Instagram, если бы это не было столь популярно, у него 300 тысяч подписчиков. Но я завел уже в Instagram страничку, ник gaplikovkomi, заходите, добавляйтесь", - пригласил дружить в соцсети участников "Инноватики" Сергей Гапликов.

Он рассказал, что толчком для создания аккаунта в Instagram стала подготовка к приезду в Коми делегации из арабских стан.

"У нас есть большой пул телевизионщиков, которым мы хотим показать республику, чтобы они сняли крутой фильм. А до этого я начну эту историю сам и буду выкладывать в Instagram фотографии тех мест, в которых буду находиться. У нас очень красивые места, мы, когда готовили презентацию для арабских шейхов, мы легко набрали терабайты фото и видео материалов о республике. У нас даже есть кадры, на котором снят купающийся в воде мишка", - поделился глава Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: форум, крохаль, инстаграм
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Общество
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