Сергей Гапликов поддержал инициативу по созданию в Коми регионального молодежного патриотического движения

В ходе рабочей поездки в Ухтинский район глава республики посетил республиканский молодежный форум "Инноватика: Крохаль" и пообщался с его участниками, сообщает пресс-служба главы Коми.

Идею создания в республике регионального молодежного патриотического движения озвучил председатель совета волонтерских объединений Ухтинского государственного университета Анатолий Чемезов.

Он отметил, что у молодежи сегодня зачастую нет четкого понимания, куда идти и что делать, отчего появляется желание искать возможности самореализации за пределами малой Родины. По словам Анатолия Чемезова, молодые люди могли бы внести свой вклад в развитие республики, в частности, принимая участие в отраслевых экспертных советах и представляя там свои предложения.

"Мы бы также хотели, чтобы в нашей республике появилось Региональное молодежное патриотическое движение, чтобы политика приходила в головы молодых людей через их реальное участие в ней", - заявил Анатолий Чемезов.

Глава согласился с молодым человеком и поручил региональному Минобрнауки и Правительству Республики Коми проработать этот вопрос.

В ходе общения Сергей Гапликов ответил также на вопросы о жизненной мотивации, литературных предпочтениях, о трудоустройстве и досуге молодежи. Говоря о приближающемся 100-летии республики [в 2021 году – прим.], руководитель региона заявил, что очень рассчитывает на молодежь, их инициативы и проекты, чтобы достойно встретить юбилей родного края.

Глава региона обсудил с участниками форума и роль республики в развитии Севера и России. Сергей Гапликов подчеркнул, что видит Республику Коми как глобальный транспортный, интеллектуальный, организационный хаб для реализации природных запасов Приарктического региона и формирования нового Северного морского пути.