Аграрии Коми вооружились опытом татарских коллег

В рамках рабочей поездки в г. Казань на Всероссийский день поля – 2017 делегация из Республики Коми во главе с заместителем председателя правительства Республики Коми – министром сельского хозяйства и потребительского рынка региона посетила одно из хозяйств Татарстана – сельскохозяйственный производственный кооператив "Кызыл Юл" ("Красный путь") в селе Чутай Балтасинского района.

Аграриев Коми интересовал опыт управления сельскохозяйственным предприятием, технология содержания и кормления животных, себестоимость производства молока, работа с техникой, вопросы привлечения кадров на село.

"Татарстан славится высокой культурой производства и это касается не только крупных холдингов, но даже небольших организаций. Мы посетили сельскохозяйственный производственный кооператив, который занимается производством молока, мяса крупного рогатого скота и свиней, выращивает зерно и картофель. Это коллективное хозяйство, где каждый член кооператива имеет свою долю. Фермы для крупного рогатого скота у них такие же, как и у нас. Но благодаря четкому соблюдению технологии, им удается получать среднегодовой удой более шести тысяч литров, а главное, удерживать себестоимость молока на уровне двенадцати рублей за литр", - поделился впечатлениями Анатолий Князев.

По мнению зампреда, залог успеха данного сельскохозяйсвтенного предприятия - в дисциплине. Благодаря ей на производстве исключены пьянство и воровство, а за нарушения людей лишают премий или вообще с ними прощаются. Порядок во всем: и на фермах, и на территории, и в цехах, и в технике. Уже в 6 утра руководитель собирает планерку и ставит перед коллективом задачи, а на вечерней планерке каждый отчитывается о проделанной работе. Система начисления заработной платы – прозрачная. В конторе ведется открытый стенд, где напротив каждой фамилии расписывается объем проделанной работы и зарплата.

Кстати, все механизаторы, прежде чем сесть за трактор, проходят медосмотр. А если на полях ломается техника, ее тут же отправляют в ремонт, чтобы не допустить простоя. Также на специальном стенде ведется перечень тракторов и машин, где отмечены показатели, моточасы и дата проведения последнего техосмотра. Это позволяет исключить чрезвычайные ситуации и внезапные поломки. На объектах предприятия установлены камеры видеонаблюдения и весь производственный процесс выводится на монитор в кабинет руководителя. Так он находится в курсе всех процессов и вовремя принимает меры, если вдруг возникают сбои.

"Мы намеренно выбрали не самое передовое предприятие Татарстана, где условия и технологии максимально приближены к нашим. Нас очень впечатлил их опыт и, конечно, многие идеи мы начнем применять у нас. Нашим аграриям было полезно познакомиться с коллегами одного из успешных регионов страны и увидеть совершенно другие масштабы сельскохозяйственного производства", - отметил Анатолий Князев.

В свою очередь, руководители хозяйств Коми были признательны Минсельхозу региона за предоставленную возможность познакомиться с опытом Татарстана. По их словам, такие поездки позволяют по-другому посмотреть на свою работу, дают стимул развиваться и равняться на лучшие примеры.

В состав делегации от Коми вошли руководители ООО "Заречье", ООО "Небдино", СПК "Исток", СПК "Вишерский", СПК "Помоздино", ООО "Нившера", ООО "Важ Курья", КФХ Попов П.М., сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

***Сельскохозяйственной деятельностью в Балтасинском районе Татарстана занимается более 2,5 тысяч человек. В 20 сельскохозяйственных организациях производят зерно, картофель, мясо, молоко. На территории района имеется более 78 тысяч га сельхозугодий, в их числе более 71 тысячи га пашни. В хозяйствах района содержится более 35 тысяч крупного рогатого скота, 13 тысяч голов свиней. Район ежегодно производит 120 тысяч тонн зерна, более 60 тысяч тонн молока, 6,5 тысяч тонн мяса.