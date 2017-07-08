Аграрии Коми вооружились опытом татарских коллег

8 июля 2017 года, 11:43 |
Фото Минсельхоза Коми

В рамках рабочей поездки в г. Казань на Всероссийский день поля – 2017 делегация из Республики Коми во главе с заместителем председателя правительства Республики Коми – министром сельского хозяйства и потребительского рынка региона посетила одно из хозяйств Татарстана – сельскохозяйственный производственный кооператив "Кызыл Юл" ("Красный путь") в селе Чутай Балтасинского района.

Аграриев Коми интересовал опыт управления сельскохозяйственным предприятием, технология содержания и кормления животных, себестоимость производства молока, работа с техникой, вопросы привлечения кадров на село.

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"Татарстан славится высокой культурой производства и это касается не только крупных холдингов, но даже небольших организаций. Мы посетили сельскохозяйственный производственный кооператив, который занимается производством молока, мяса крупного рогатого скота и свиней, выращивает зерно и картофель. Это коллективное хозяйство, где каждый член кооператива имеет свою долю. Фермы для крупного рогатого скота у них такие же, как и у нас. Но благодаря четкому соблюдению технологии, им удается получать среднегодовой удой более шести тысяч литров, а главное, удерживать себестоимость молока на уровне двенадцати рублей за литр", - поделился впечатлениями Анатолий Князев.

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По мнению зампреда, залог успеха данного сельскохозяйсвтенного предприятия - в дисциплине. Благодаря ей на производстве исключены пьянство и воровство, а за нарушения людей лишают премий или вообще с ними прощаются. Порядок во всем: и на фермах, и на территории, и в цехах, и в технике. Уже в 6 утра руководитель собирает планерку и ставит перед коллективом задачи, а на вечерней планерке каждый отчитывается о проделанной работе. Система начисления заработной платы – прозрачная. В конторе ведется открытый стенд, где напротив каждой фамилии расписывается объем проделанной работы и зарплата.

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Кстати, все механизаторы, прежде чем сесть за трактор, проходят медосмотр. А если на полях ломается техника, ее тут же отправляют в ремонт, чтобы не допустить простоя. Также на специальном стенде ведется перечень тракторов и машин, где отмечены показатели, моточасы и дата проведения последнего техосмотра. Это позволяет исключить чрезвычайные ситуации и внезапные поломки. На объектах предприятия установлены камеры видеонаблюдения и весь производственный процесс выводится на монитор в кабинет руководителя. Так он находится в курсе всех процессов и вовремя принимает меры, если вдруг возникают сбои.

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"Мы намеренно выбрали не самое передовое предприятие Татарстана, где условия и технологии максимально приближены к нашим. Нас очень впечатлил их опыт и, конечно, многие идеи мы начнем применять у нас. Нашим аграриям было полезно познакомиться с коллегами одного из успешных регионов страны и увидеть совершенно другие масштабы сельскохозяйственного производства", - отметил Анатолий Князев.

В свою очередь, руководители хозяйств Коми были признательны Минсельхозу региона за предоставленную возможность познакомиться с опытом Татарстана. По их словам, такие поездки позволяют по-другому посмотреть на свою работу, дают стимул развиваться и равняться на лучшие примеры.

В состав делегации от Коми вошли руководители ООО "Заречье", ООО "Небдино", СПК "Исток", СПК "Вишерский", СПК "Помоздино", ООО "Нившера", ООО "Важ Курья", КФХ Попов П.М., сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

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***Сельскохозяйственной деятельностью в Балтасинском районе Татарстана занимается более 2,5 тысяч человек. В 20 сельскохозяйственных организациях производят зерно, картофель, мясо, молоко. На территории района имеется более 78 тысяч га сельхозугодий, в их числе более 71 тысячи га пашни. В хозяйствах района содержится более 35 тысяч крупного рогатого скота, 13 тысяч голов свиней. Район ежегодно производит 120 тысяч тонн зерна, более 60 тысяч тонн молока, 6,5 тысяч тонн мяса.

Комиинформ
  Ключевые слова: сельское хозяйство
  Рубрика: Экономика
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