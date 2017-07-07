Повышение пенсионного возраста в РФ сэкономит бюджету 1,7 трлн рублей

7 июля 2017 года, 19:18 |
Фото из архива "Комиинформа"

В научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина посчитали, что повышение пенсионного возраста в России по формуле "65/63" позволит сэкономить бюджету 1,7 трлн.

Как рассказала "Известиям" старший научный сотрудник НИФИ Татьяна Омельчук, это позволит сократить количество пенсионеров в стране на пять млн человек. По словам экспертов, такая мера даст краткосрочный финансовый эффект, так как трансферт снова придется увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые будут работать дольше.

Омельчук отметила, что если не начать повышение пенсионного возраста, то это может привести к тому, что правительство не сможет постоянно индексировать пенсионные выплаты. Прежде всего, эксперт считает, что возраст выхода на пенсию необходимо уравнять для мужчин и женщин.

"Прежде всего пенсионный возраст мужчин и женщин нужно уравнять. Это справедливо с точки зрения продолжительности жизни. Женщины живут дольше, чем мужчины. Во всем мире идет тенденция по уравниванию пенсионного возраста для обоих полов", — сообщила Омельчук.

По данным проведенного НИУ ВШЭ исследования, повышение пенсионного возраста поддерживают 21% россиян.

Комиинформ
  Ключевые слова: пенсия, возраст
  Рубрика: Экономика
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