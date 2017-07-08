Молодой отец из Сыктывкара получил сто тысяч рублей на открытие Клуба молодых семей

8 июля 2017 года, 14:45 |
Фото предоставлено А.Ситаром

Сотрудник Молодежного центра Сыктывкара, муниципальный координатор ВОД "Волонтеры Победы" в столице Коми, а также молодой семьянин Андрей Ситар получил финансовую поддержку на Всероссийском форуме молодых семей. Представленный им проект "Клуб молодых семей "Орбита" был высоко отмечен экспертами форума.

Как "Комиинформу" рассказал сам А.Ситар, который захватил на форум и своих домочадцев, клуб молодых семей "Орбита" будет базироваться в Молодежном центре. Цель - повышение родительских компетенций в воспитании первого ребенка до трех лет. Специалист по раннему развитию детей будет проводить еженедельные совместные бесплатные занятия в микрогруппах для родителей и детей. Каждая микрогруппа по пять семей. На грант будут закуплены методические пособия, экологически безопасные развивающие игрушки, канцелярия и прочие вещи, необходимые для деятельности клуба.

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Приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, Всероссийский форум молодых семей проходит с 4 по 8 июля в Костроме. На форуме организаторы подготовили ежедневную насыщенную программу для участников: мастер-классы, круглые столы, панельные дискуссии о семейных ценностях и ориентирах ХХI века, а также квесты, тренинг-сессии и семинары-практикумы о семейном туризме, о предотвращении конфликтов в семье и многое другое.

Свои идеи, как помочь молодой семье, были у всех участников форума. Лучшие из проектов могли рассчитывать на финансовую поддержку от 100 до 300 тысяч рублей.

Илья Баканов
  Ключевые слова: форум, семья, молодежь, грант
  Рубрика: Общество
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