Ведущие скульпторы России представили Сергею Гапликову свои проекты к 100-летию Коми

Ведущие скульпторы России представили Сергею Гапликову свои проекты к 100-летию Республики Коми.

В ходе рабочей поездки в Ухтинский район посетил скульптурный симпозиум "Север в трёх измерениях".

Напомним, скульптурный симпозиум проходит в рамках празднования 50-летнего юбилея ООО "Газпром трансгаз Ухта" и подготовки к 100-летнему юбилею Республики Коми. Организаторами проекта выступили ООО "Газпром трансгаз Ухта", администрация Ухты и Коми региональное отделение Союза художников России.

Творческий проект реализуют скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сыктывкара. За три недели они создадут десять скульптур из мрамора, гранита и современных материалов, которые в виде экспозиции украсят Набережную Газовиков в Ухте. Отдельные скульптурные памятники будут установлены на территории православного храма "Новомучеников и исповедников Российских, в земле Коми Просиявших" и на Комсомольской площади. Все работы будут посвящены Северу во всех его ипостасях.

Городская экспозиция станет уникальным туристским объектом и зоной отдыха горожан, площадкой для творческих экспериментов молодых художников, дизайнеров, артистов и музыкантов.

Участники поблагодарили за приглашение, отметив высокий уровень организации симпозиума. "Спасибо вам за организацию. В других городах, даже в Санкт-Петербурге, симпозиумы уже не проводят. А здесь вот ещё можно собраться!" - выразил благодарность скульптор из Санкт-Петербурга Борис Сергеев.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов пожелал участникам успехов и творческого вдохновения. "Это очень важно, что крупный бизнес не только помогает творческим людям самореализоваться, но и создаёт комфортные условия для проживания. И это здорово, что созданными на этом симпозиуме произведениями искусства вскоре смогут любоваться все жители Ухты", - отметил глава региона.

Среди эскизов работ, которые предстоит создать скульпторам, Сергей Гапликов отметил эскизы скульптур "Святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских" Бориса Сергеева, "Романтиков" Ильи Мишанина и "Северный цветок" Александра Выборова.

Напомним, организовать празднование 100-летия образования Республики Коми в 2021 году распорядился Владимир Путин. Соответствующий указ № 533 президент Российской Федерации подписал 27 октября 2015 года.