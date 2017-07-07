8 июля в Сыктывкаре будет запрещена продажа алкоголя и отпуск его на вынос из точек общепита

7 июля 2017 года, 17:50 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

8 июля в Сыктывкаре будет запрещена продажа алкоголя и отпуск его на вынос из точек общепита.

Как сообщает мэрия, для контроля за исполнением запрета, определенного законодательством, в столице Коми будут организованы проверки точек общепита, где осуществляется продажа алкоголя. Для участия в рейдах планируется привлечь как правоохранителей, так и специалистов администрации города, а также представителей общественности.

По федеральному законодательству продажа алкоголя допускается в организациях общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые) и в вагонах-ресторанах, но с условием вскрытия тары или упаковки непосредственно на месте. При этом, законом строго определено, что потребление спиртного, приобретенного в точке общепита, допускается только в данном объекте.

Вместе с тем, практика показывает, что со стороны некоторых организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих точки общественного питания, при оказании услуг допускаются нарушения закона.

К примеру, по информации МВД по РК, сводка происшествий за 27 июня, 1 и 2 июля, то есть в дни, когда вводился запрет на продажу алкоголя в магазинах, показала, что большое количество преступлений и административных нарушений совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения.

*** В соответствии с законом Республики Коми от 03.07.2012 г. №60-РЗ "Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Коми" не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День семьи, любви и верности (8 июля) на территории республики. Данное ограничение не распространяется на розничную продажу алкоголя, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

В соответствии с пунктами 4 и 7 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания допускается только в объектах организации общественного питания, имеющих зал обслуживания.

Комиинформ
  Ключевые слова: Алкоголь
  Рубрика: Общество
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