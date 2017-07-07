Николай Бережной: "В детский оздоровительный лагерь "Олимп" попадают лучшие спортсмены"

Сегодня, 7 июля, на базе ГАУ Республики Коми "Центр спортивной подготовки сборных команд" (ЦСПСК) состоялось официальное открытие детского оздоровительного лагеря "Олимп".

На торжественной церемонии присутствовал министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.





"Поздравляю вас с открытием ежегодного детского оздоровительного лагеря "Олимп". По сути, это специализированный спортивный лагерь для лучших лыжников и биатлонистов нашей республики. К сожалению, не все желающие могут сюда попасть. Отбор проводится по итогам прошедшего зимнего сезона. Надеюсь, что по окончанию этой смены у вас появится заряд бодрости, и останутся только позитивные воспоминания", - сказал Николай Бережной.





Исполняющий обязанности директора ЦСПСК Игорь Думин отметил, что юные спортсмены могут достичь вершин в спорте. Для этого необходимо усиленно тренироваться и готовиться, как это делал и делает член сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам Ермил Вокуев. Он также проходил подготовку в детском оздоровительном лагере "Олимп".





"Сейчас вы защищаете честь своего района. Но надеюсь, что вы попадете в состав сборных команд Республики Коми и будете представлять регион на всероссийских соревнованиях", - напутствовал юных спортсменов Игорь Думин.





Перед собравшимися выступили воспитанницы ГАУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва "Юность" отделения фитнес-аэробики и участник Олимпийских игр, главный тренер региональной сборной команды по лыжным гонкам Андрей Нутрихин.





Каждая команда получила в подарок футбольный и волейбольный мячи, сообщает пресс-служба Минспорта РК.





Напомним, в детском оздоровительном лагере "Олимп" отдыхают более 200 спортсменов из детско-юношеских спортивных школ (отделения "лыжные гонки", "биатлон" и "баскетбол") Сыктывкара, Ухты, Усинска, Сосногорска, Печоры, Ижемского, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Корткеросского, Усть-Цилемского, Удорского, Троицко-Печорского и Сыктывдинского районов. Смена продлится до 25 июля.