Молодых дизайнеров Коми приглашают подумать над благоустройством города Микунь

Партпроект "Парки малых городов" приглашает студентов-дизайнеров к поиску новых идей. По инициативе Усть-Вымского местного отделения партии, администрации района и общественности в городе Микунь планируется благоустройство парка, сообщает пресс-служба КРО "Единая Россия".

Как сообщил координатор партийного проекта "Парки малых городов" Александр Ребенок, сегодня ведется поиск активных студентов, готовых на реальном примере создать концепцию и дизайн-проект благоустройства городского парка. Он напомнил, что идею по привлечению молодежи в реализацию народной инициативы озвучила во время рабочей поездки в Усть-Вымский район депутат Госдумы РФ Ольга Савастьянова.

"Все разработанные проекты будут обязательно рассмотрены, самые удачные претворены в жизнь. Для молодых дизайнеров это будет отличным стартом начала своей карьеры, студенты могут использовать потом свои наработки при написании курсовых и дипломных работ, а также при формировании будущего портфолио. Если у нас появится еще и оригинальное решение, то есть все шансы в дальнейшем презентовать его на федеральном уровне", - пригласил всех желающих Александр Ребенок.

По его словам, "Единая Россия" вовлекает жителей на всех этапах реализации партпроекта "Парки малых городов" - от сбора предложений по благоустройству до подведения итогов выполненных работ.

Свои предложения и идеи необходимо направлять в личные сообщения региональному координатору федерального партпроекта Александру Ребенку в социальной сети "Вконтакте"(https://vk.com/rebenock).

Напомним, что в 2017 году в Республике Коми в проекте "Парки малых городов" уже участвует городской парк имени 40-летия ВЛКСМ в городе Воркута, на который направлено по партийной линии более 15 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Партийный проект "Единой России" "Парки малых городов", реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2019 годы, следит за благоустройством городских парков, а также вовлечением местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства. В партпроекте принимают участие города, в которых проживают около 250 тыс. жителей. Чтобы парки становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания от граждан. Всего в первом полугодии, по информации федерального координатора проекта Владимира Панова, в России было проведено 694 мероприятия.