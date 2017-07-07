Молодой сосногорец, пытаясь избежать службы в армии, стал мелким взяточником

Сосногорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Сосногорска.

Судом установлено, что осенью 2016 года молодой человек, не желавший проходить службу в армии, предпринял попытку "откосить" с помощью матери своей девушки и заместителя главврача Нижнеодесской районной больницы № 1. По поручению медработника уклонисту наложили гипс на левую руку, после чего оформили больничный, на основании которого молодому человеку была предоставлена отсрочка от призыва в армию. За это "пациент" передал заместителю главврача пачку кофе и бутылку коньяка из личных запасов матери девушки. Приговор по этому эпизоду вынесен всем его участникам в середине июня 2017 года.

В отношении молодого человека по материалам прокурорской проверки было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ.

Рассмотревший это дело Сосногорский городской суд признал уклониста виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 15 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.