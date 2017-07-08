Потребительские цены за июнь в Коми выросли на 0,4%

Потребительские цены за июнь текущего года в среднем выросли на 0,4%, с начала года - на 1,8% (за январь-июнь прошлого года - на 2,5%).

Как сообщает Комистат, индекс цен на продовольственные товары сложился на уровне 100,2% (в июне 2016г. - 99,5%). Наиболее значительное изменение цен было отмечено на плодоовощную продукцию. Так, капуста белокочанная стала дороже на 25%, картофель, морковь, свёкла - на 12-14%, лук репчатый, яблоки, апельсины - на 7-10%, виноград и груши - на 4%. Наряду с этим огурцы подешевели на 21%, помидоры - на 13%, лимоны, чеснок и бананы - на 2-3%.

Среди других продуктов питания наблюдался рост цен на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, а также хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов - в среднем на 2-3%. Рыба мороженая, консервы рыбные, сельдь соленая, деликатесные соленые продукты из рыбы, сыры плавленые, орехи, пряники подорожали на 1,0-1,5%. Вместе с тем, ниже, чем в мае, зафиксированы цены на яйца - на 5%, крупу гречневую-ядрицу - на 4%, куры охлажденные и мороженые - на 2%, макаронные изделия, рис шлифованный, крупу манную, творог жирный, колбасу полукопченую, чай черный байховый - на 1%.

Стоимость продукции общественного питания в целом выросла на 1%.

Из алкогольных напитков отмечено снижение цен на водку в среднем на 1%. В то же время пиво зарубежных торговых марок подорожало на 1%.

Индекс цен на непродовольственные товары в июне составил 100,1%, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (100,4%). Рост цен был зафиксирован на платья женские из хлопчатобумажных тканей, мужские костюмы-двойки, кастрюли, фотоаппараты, ранцы и рюкзаки для школьников - в среднем на 2-3%, бензин автомобильный, легковые автомобили иностранных марок, наборы мягкой мебели, электроутюги, миксеры, микроволновые печи, туфли детские летние, брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, плитку керамическую и обои бумажные - на 1%.

Платные услуги в июне подорожали на 1,3% в значительной степени за счет увеличения стоимости услуг пассажирского транспорта (на 11%).

Среди услуг пассажирского транспорта необходимо отметить плановое повышение тарифов железнодорожного транспорта. Так, проезд в различных типах вагонов поездов дальнего следования подорожал на 19-24%. Стоимость услуг воздушного транспорта выросла в среднем на 6%.

Помимо этого, повысилась стоимость услуг связи и бытовых услуг - на 0,5% и 0,2% соответственно. Среди услуг связи на 16% увеличилась стоимость пересылки простого письма внутри России, на 7% - тариф за одну минуту местного телефонного соединения при повременной системе оплаты. Из наблюдаемых бытовых услуг на 5% подорожала стоимость замены элементов питания в наручных часах, на 1-2% - установка пластиковых окон, ремонт брюк, постановка набоек, мойка легкового автомобиля.