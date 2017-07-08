За неделю от укусов клещей в Коми пострадали 73 человека

8 июля 2017 года, 12:18 |
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С 30 июня по 6 июля за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 73 человека, в том числе 11 детей.

Всего за сезон в медицинские учреждения обратилось 1220 пострадавших от укусов клещей, в том числе детей – 195.

В лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" за неделю было проведено 88 исследований клещей, из них в 15-ти обнаружен антиген вируса клещевого вирусного энцефалита, в 1 – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Обработано 416,6 га зон высокого риска заражения населения: мест массового отдыха, парков, скверов, летних детских оздоровительных учреждений, территорий кладбищ и др.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита.

Наиболее эффективным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.
Помимо клещевого вирусного энцефалита, к инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся: иксодовые клещевые боррелиозы (далее - ИКБ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (далее - ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (далее - МЭЧ), лихорадка Ку и другие инфекции. Из перечисленных инфекционных заболеваний только против КВЭ имеется эффективная вакцина.

Одним из важнейших методов неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, самостоятельные и взаимные осмотры. Кроме этого, следует использовать средства индивидуальной защиты – репеллентные и акарицидные препараты, отпугивающие клещей, которые выпускаются в виде специальных карандашей, аэрозолей. Использовать средства необходимо строго в соответствии с инструкцией по применению. Принести в дом клеща на своей шерсти могут и домашние животные, чтобы этого избежать, нужно осматривать своих питомцев. Не следует заносить в помещение и свежее сорванные растения и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

В случае присасывания клеща, необходимо обратиться в лечебное учреждение для снятия клеща и доставки его в отделение вирусологических исследований централизованной микробиологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми", расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д.71, для проведения его исследования на наличие вируса клещевого энцефалита.

Данное исследование необходимо для своевременной экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита с использованием человеческого иммуноглобулина, который вводится не позднее 96 часов после присасывания клеща.

Комиинформ
  Ключевые слова: клещи
  Рубрика: Экология
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