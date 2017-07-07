В преддверии Дня семьи, любви и верности Дмитрий Березин поздравил молодых мам с рождением малышей

В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности руководитель отрасли здравоохранения Дмитрий Березин поздравил интинку Анну Соколову с рождением двойни и многодетную маму из Сыктывкара Инну Любельскую с рождением четвертого ребенка.

Он пожелал мамам и их детям крепкого здоровья, сил и благополучия, а также вручил им цветы и подарки для малышей.

"Рождение ребенка – это большое счастье для семьи. Министерство здравоохранения республики уделяет особое внимание вопросам материнства и детства. Отрадно видеть, что семьи решаются на рождение второго, третьего и последующего детей", - отметил Д.Березин.

Знаменательное событие в семье Соколовых произошло 16 июня, когда на свет появились две сестры Борислава и Варвара. Для Анны это первая беременность, о том, что станет мамой сразу двоих дочерей, она узнала на УЗИ-исследовании. После рождения малышки находятся под самым пристальным вниманием специалистов Коми республиканского перинатального центра.

Сын Инны Любельской Глеб появился на свет 4 июля, теперь в ее семье воспитывается четверо детей.