В преддверии Дня семьи, любви и верности Дмитрий Березин поздравил молодых мам с рождением малышей

7 июля 2017 года, 17:11 |

В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности руководитель отрасли здравоохранения Дмитрий Березин поздравил интинку Анну Соколову с рождением двойни и многодетную маму из Сыктывкара Инну Любельскую с рождением четвертого ребенка.

Он пожелал мамам и их детям крепкого здоровья, сил и благополучия, а также вручил им цветы и подарки для малышей.

"Рождение ребенка – это большое счастье для семьи. Министерство здравоохранения республики уделяет особое внимание вопросам материнства и детства. Отрадно видеть, что семьи решаются на рождение второго, третьего и последующего детей", - отметил Д.Березин.

Знаменательное событие в семье Соколовых произошло 16 июня, когда на свет появились две сестры Борислава и Варвара. Для Анны это первая беременность, о том, что станет мамой сразу двоих дочерей, она узнала на УЗИ-исследовании. После рождения малышки находятся под самым пристальным вниманием специалистов Коми республиканского перинатального центра.

DSC_1298.JPG

Сын Инны Любельской Глеб появился на свет 4 июля, теперь в ее семье воспитывается четверо детей.

DSC_1311.JPG

Комиинформ
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Монди СЛПК помог в установке наплавного моста через Вычегду



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
Вероника. Периодически нуждаюсь в сопровождении. Могу стать хорошим другом. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

7 июля

Победа в Чесменском сражении, 1770 г.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus