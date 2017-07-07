"Ромашковый" праздник: в центре столицы Коми отмечают День семьи, любви и верности

7 июля 2017 года, 16:40 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

В центре столицы Коми начали отмечать Всероссийский день семьи, любви и верности. Праздничные площадки развернулись по традиции на площадке возле городского бассейна.

Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается в столице Коми с 2009-го года. В честь праздника каждый год проходят запоминающиеся мероприятия: забег малышей в ползунках, финал республиканского конкурса "СуперПапа", Парад-конкурс семей, акция "Живой микрофон", трогательная встреча молодоженов.

Сегодня площадка праздника изобилует разными мастер-классами и семейными мастерскими. Здесь рисуют, играют, оставляют поздравления и пожелания на арт-объектах.

Сыктывкарцев приглашают на семейные мастерские: "Бабочка-затейница", "Ромашковые украшения", "Цветок из фетра", "Смайлики", "Семейная автомастерская", оригами "Голубь", а также мастер-классы: "Семейный оберег", "Чудо-ниточка", "Аквагрим", "Ромашки", "Воздушные фантазии".
Игровые площадки - "Шоу мыльных пузырей", "Парашют с мячом", "Кольцеброс", "Косичка", "Туннель", "Суммоисты", "Гигантский боулинг", "Полоса препятствий".

Открывая праздник, министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин отметил, что сегодняшний праздник показывает всем, что любовь двух сердец может сделать многое и друг для друга, и для окружающих.

"Хотелось бы пожелать всем, чтобы те, кто уже нашел свою любовь, ее берегли и хранили и делали все, чтобы она распространялась на тех, кто рядом. А те, кто ее еще не нашел и только "гадает на ромашке", есть она или нет, желаю обязательно ее найти!" - сказал министр.

После приветственных слов министра в Сыктывкаре наградили восемь семей медалями "За любовь и верность".

*** Организаторы праздника – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Региональный центр развития социальных технологий.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, семья, праздник, лето, дети
Персоны: Семяшкин Илья Васильевич
  Рубрика: Общество
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