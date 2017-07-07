Народные проекты Коми в сфере занятости в 2017 году будут завершены до конца сентября

7 июля 2017 года, 16:58 |

Народные проекты в сфере занятости в 2017 году будут завершены до конца сентября.

Напомним, они реализуются в Коми третий год подряд. Ежегодно около 200 человек трудоустраиваются в рамках проектов.

В 2017 году 23 народных проекта в сфере занятости реализуют 13 муниципалитетов. Благодаря участию в проектах 184 безработных жителя Республики Коми получат временные рабочие места, с 38 гражданами уже заключены трудовые договоры.

В рамках проекта "Народный бюджет" будут благоустроены 12 скверов памяти, детских площадок и территорий населенных пунктов, построены четыре колодца и водозаборные колонки, оборудованы пешеходные тротуары в Визинге Сысольского района и Междуреченске Удорского района, ликвидированы несанкционированные свалки в Усть-Куломском и Корткеросском районах и др. Начато выполнение двух проектов, на остальных ведется подготовительная работа по приобретению материалов.

Направлено на реализацию народных проектов по занятости около 6 миллионов рублей из республиканского бюджета и около 1,5 миллиона рублей – из местных бюджетов.

*** Народные проекты в сфере занятости реализуются по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми согласно постановлению Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года №252 "О мерах по реализации указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. №66 "О проекте "Народный бюджет" в Республике Коми".

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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