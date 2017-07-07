В Сыктывкаре пройдет Чемпионат Коми по пляжному волейболу

Завтра, 8 июля, в Эжвинском районе Сыктывкара начнется двухдневный Чемпионат Республики Коми по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

Как сообщил главный судья соревнований Николай Патраков, в соревнованиях примут участие 12 мужских и восемь женских команд из Сыктывкара, Ухты, Удорского, Прилузского и Сысольского районов.

"На соревнованиях в прошлом году среди мужских команд победу одержали ухтинцы, а среди женских – сыктывкарки. В этом году эти же команды вновь поборются за главные награды", - рассказал Николай Патраков.

Соревнования начнутся в 10.00 с парада открытия. В торжественной церемонии примет участие министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

По итогам турнира будет сформирована мужская и женская команды. Они представят регион на Чемпионате Северо-Запада России по пляжному волейболу в Пскове в начале августа, сообщает пресс-служба Минспорта Коми.