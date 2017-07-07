Маленьким пациентам Коми все чаще ставится диагноз "бронхиальная астма"

Диагноз "астма" ставится маленьким жителям Коми все чаще. Этому способствуют как наследственные, так и внешние факторы.

Такую информацию в ходе прямой линии в Республиканской общественной приемной главы "Бронхиальная астма у детей: вопросы и ответы" озвучил врач-аллерголог, заведующий педиатрическим отделением Сыктывкарской детской поликлиники №2 Владимир Лебедев.

Развитию этого заболевания может предшествовать диатез, а также аллергический ринит. Большую роль играет наследственность. Здесь риск развития астмы у ребенка при наличии болезни у родителей составляет 50%. Большой отрицательный вклад в развитие недуга вкладывает и пищевая аллергия.

Чаще всего приступ астмы у ребенка вызывает контакт с самим аллергеном, кроме того - ОРВИ, особенно в холодные времена года, чрезмерная физическая активность, резкое изменение погодных условий, эмоциональное напряжение, стресс.

По словам врача, недавно в Коми были случаи, когда детям-астматикам с тяжелыми формами заболевания позволяли не сдавать выпускные экзамены в школе, чтобы стрессом не спровоцировать сильный и опасный приступ.

При первых симптомах астмы родителям малышей порекомендовали незамедлительно обратиться к пульмонологу, а также аллергологу для составления плана ведения пациента.

Родителям рекомендуют обратить внимание на то, как дышит их ребенок. Дыхание должно быть чистым, без "хрипов", "свистов", а также проследить, как часто ребенок болеет острыми респираторно-вирусными заболеваниями.

Точно диагностировать заболевание помогут как кожные пробы, так и анализ крови, по которому определяется уровень аллергической предрасположенности. Проводят такие анализы в Детской республиканской клинической больнице и Детской поликлинике №3.

Как отметил В.Лебедев, родители сами вправе определить, на какие виды аллергенов врачу следует проверить ребенка.

Если у ребенка выявлена аллергия на цветение некоторых растений, врачи советуют в такие периоды перебираться в другие регионы, где эти растения уже отцвели. Однако отдают отчет, что позволить себе такие путешествия могут далеко не все.

Способ справиться с обострениями в домашних условиях - принимать душ сразу после того, как больной побывал на улице, чтобы смыть аллергичную пыльцу, использование кондиционеров или марли на окна в шесть слоев, прием медицинских препаратов, рекомендованных лечащим врачом.