С 2018 года изменен порядок выплаты пенсии уволившимся пенсионерам

7 июля 2017 года, 14:48 |
Фото Антона Пархачева

С января 2018 года у пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, пенсии будут увеличены с учетом всех индексаций уже на следующий месяц после увольнения. Выплата "проиндексированной" пенсии будет осуществляться в прежние сроки - через три месяца после увольнения, но эти три месяца будут пенсионеру компенсированы.

К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. По закону, на обработку сведений и принятие решения о выплате пенсии отводится три месяца. Таким образом, в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь, пояснили в ОПФР Коми.

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. На сегодняшний день, после прекращения трудовой деятельности неработающему пенсионеру пенсия индексируется спустя три месяца после увольнения с работы.

***Федеральный закон № 134-ФЗ от 1 июля 2017 года "О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях"".

Комиинформ
  Ключевые слова: пенсии
  Рубрика: Право
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