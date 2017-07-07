По-летнему тепло будет в предстоящие выходные в Коми

7 июля 2017 года, 14:20 |
Фото Антона Пархачева

На неделе северные и центральные районы оставались под влиянием области повышенного атмосферного давления. Наблюдалась теплая и сухая погода. Местами воздух прогревался до 26С. По-летнему тепло останется в предстоящие выходные.

Как сообщает ЦГМС Коми, в ночные часы преобладающая температура составит 8...13С, в дневные — 20...25С.

В субботу обойдется без дождей, и только в воскресенье местами пройдут короткие дожди. И на юге заметных изменений в погодных условиях не произойдет. Все также по вине циклона — прохладно и дождливо. Ночью ожидается 7...12С, днем — 16...21С.

Комиинформ
  Ключевые слова: ЦГМС, Погода, лето
  Рубрика: Погода
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