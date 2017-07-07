Жители трех районов Коми узнали всё о госуслугах

Жители Сыктывдинского, Сысольского и Ижемского районов узнали о том, как зарегистрироваться на портале госуслуг и заказывать их в удобной электронной форме. Информация населению предоставлена в рамках серии акций по популяризации госуслуг, проводимых ГАУ РК "ЦИТ" и Ассоциацией "Совет муниципальных образований Республики Коми".

Как рассказал исполнительный директор Ассоциации Юрий Болобонов, мероприятия по продвижению данной темы проводятся в городах и районах республики на регулярной основе.

"В Сыктывдинском районе акцию мы провели на фестивале "Завалинка", в Ижемском – на празднике "Луд", а в Сысольском – на Дне молодежи. Обученные волонтеры из числа местных активистов раздавали зрителям буклеты с информацией о портале госуслуг, изложенной в доступной форме. Кроме того, промоутеры отвечали на вопросы. В основном, людей интересуют виды госуслуг, которые можно получить именно в электронной форме на территории республики", - отметил Юрий Болобонов.

Учетная запись на портале gosuslugi.ru, для подтверждения которой необходимо обратиться в офис "Мои документы" (МФЦ"), позволяет заказать нужную госуслугу, заполнив электронную форму за 15 – 20 минут. Если госпошлину заявитель предпочтет оплатить посредством портала, то сможет сэкономить благодаря предоставляемой обладателям учетной записи скидке.

Среди популярных госуслуг, заказываемых в электронной форме: регистрация юрлица, проверка состояния пенсионного счета, справка об отсутствии судимости, оплата штрафов ГИБДД, регистрация брака и развода, получение свидетельства об усыновлении и пр, сообщает пресс-служба ЦИТа.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.