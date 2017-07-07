Сергей Гапликов посетил ведущее сельхозпредприятие Ухты.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, в рамках визита в северную жемчужину глава Республики Коми осмотрел производственные цеха племхоза "Ухта 97" и пообщался с коллективом предприятия.

ООО Племхоз "Ухта 97" занимается производством молока, мяса, переработкой молока, является племенным заводом по разведению Холмогорской породы. Продукция реализуется через собственную торговую сеть (2 торговых тонара, 1 автолавка), а также поставляется в 30 розничных магазинов, организации общепита, бюджетные учреждения Ухты и Сосногорска. В 2016 году объём выручки от реализованной продукции составил 75,4 млн. рублей [116,8 % к уровню 2015 года – Прим.].

Предприятие имеет отделения "Югер" и "Ярега", два типовых коровника и три телятника, 40 единиц тракторной и автотранспортной техники, в наличии косилки, сеялки, кормоуборочные комбайны отечественного и импортного производства. Поголовье крупного рогатого скота – свыше 900 голов, в том числе 402 головы коров. В 2016 году произведено 1,9 тыс. тонн молока. При этом организацию отличает высокая продуктивность коров – 4696 кг [на 7,9% больше, чем по в среднем по республике – Прим.].

В хозяйстве работает свыше 100 человек Среднемесячная заработная плата по организации составляет около 26 тыс. рублей. При этом рабочих кадров не хватает – конкуренцию составляют крупные промышленные предприятия, предлагающие соискателям более выгодные условия оплаты труда. В связи с этим предприятие намерено реализовать проект по строительству роботизированной фермы стоимостью 72 млн. руб. Источник реализации проекта – собственные средства предприятия.

"Около половины продукции нашего предприятия поступает в детские детские сады, школы, больницы. Она пользуется спросом у местных жителей, которые понимают разницу между натуральной кисло-молочной продукцией и товарами с использованием добавок. Если бы не дальние расстояния, могли бы торговать и с другими регионами. До конца года планируем увеличить ассортимент сыров", - сообщил директор племхоза Виктор Порядков.

Сергей Гапликов вручил работникам предприятия благодарности и грамоты, отметив их вклад в развитие сельхозотрасли: "Благодарю за ваш плодотворный труд, за вашу преданность родной земле".