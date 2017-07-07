Сотрудники транспортной полиции сняли с железнодорожного моста через Ижму 13-летнюю девочку

7 июля 2017 года, 13:53 | Сосногорский
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В Республике Коми сотрудники транспортной полиции обеспечили безопасность 13-летней школьницы. Несовершеннолетняя в состоянии алкогольного опьянения гуляла по железнодорожному мосту.

Как сообщает пресс-служба управления, в ходе несения службы по охране общественного порядка на объектах транспортной инфраструктуры стражи правопорядка обратили внимание на девочку, которая бесцельно бродила по железнодорожному полотну, соединяющему берега реки Ижма Сосногорского района.

Было установлено, что 13-летняя местная жительница вечером отправилась на прогулку по железнодорожному мосту без сопровождения взрослых. Вместе с тем, стражами правопорядка выяснено, что школьница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Транспортные полицейские оказали доврачебную помощь девочке и установили родителей, которые были вызваны в линейный отдел полиции.

В соответствии с российским законодательством, ответственность за правонарушение налагается на родителей несовершеннолетних.

В настоящее время в отношении отца подростка возбуждено административное производство по статье 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции". Санкции по данной статье предусматривают наложение административного штрафа.

Сотрудники транспортной полиции напоминают родителям, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Необходимо быть внимательнее к своим детям и контролировать их времяпровождение во внеурочное время во избежание трагических последствий.

Комиинформ
  Ключевые слова: подросток, мост
  Рубрика: Происшествия
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