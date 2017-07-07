В Верховном суде Коми за последние три года к участию в процессах не привлекались присяжные

За последние три года - с 2015 по 2017 - Верховный суд Коми не привлекал к участию в процессах присяжных заседателей. Такую информацию сообщили "Комиинформу" в пресс-службе суда высшей инстанции региона.

Напомним, в республике началось формирование новых списков претендентов в присяжные заседатели на 2018-2021 годы. Списки - основной и запасной - будут составляться путем случайной выборки с использованием государственной автоматизированной системы "Выборы".

Постановление о необходимости их формирования опубликовано на официальном портале правительства Коми. Согласно приложению к документу, наибольшее количество присяжных выберут в Сыктывкаре, а именно 10 тысяч 800 человек. В списке запасных значится количество 2700.

Для Эжвинского районного суда, по закону, необходимо избрать 3300 основных присяжных и 825 запасных.

Далее среди городов республики - Ухта, где в списки войдут 7500 и 1875 кандидатов соответственно, Воркута (6600 и 1650), Печора (4950 и 1238), Сосногорск (3600 и 900), Инта (3000 и 750), Усинск (2400 и 600), Вуктыл (750 и 188).

В сельских районах больше всего присяжных необходимо в Усть-Вымский суд (3300 и 825).

Муниципальный район "Корткеросский" (2700 и 675), муниципальный район "Усть-Куломский" (2400 и 600), муниципальный район "Княжпогостский" (1800 и 450), муниципальный район "Сыктывдинский" (1800 и 450), муниципальный район "Ижемский" (1650 и 413), муниципальный район "Прилузский"(1500 и 375), муниципальный район "Троицко-Печорский" (1500 и 375), муниципальный район "Удорский" (1200 и 300), муниципальный район "Усть-Цилемский" (900 и 225).

Муниципальный район "Койгородский" (Сысольский районный суд находится на его территории) нуждается в 750 основных и 188 запасных присяжных.