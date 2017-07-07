"Т Плюс" опутывает новыми теплосетями Ухту и Сосногорск

В Ухте и Сосногорске продолжается летняя ремонтная кампания "Re: Конструкция", проходящая во всех филиалах "Т Плюс". Крупнейшие республиканские города обеспечиваются новыми качественными тепловыми сетями, сообщает пресс-служба компании.

В Ухте проводятся работы по реконструкции тепловых сетей на пр. Космонавтов между тепловыми камерами Д-42 и Д-43. На сегодня выполнено три четверти запланированного объема работ. Сейчас бригада заменяет П-образные компенсаторы на подающем и обратном трубопроводах Ду 500 мм.

Параллельно ведется реконструкция тепловой сети Ду 200 мм по ул. Оплеснина от ТК А-129а в сторону ТК Е-40. Здесь выполнено порядка 80% работ, в ближайшее время на участке установят сильфонные компенсаторы и приступят к благоустройству территории.

В Сосногорске проходит капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Лесной между тепловыми камерами 66а и 66б. На сегодня основные мероприятия выполнены: устаревшая теплосеть демонтирована, а новая труба заняла свое место, ведутся работы по нанесению антикоррозийного покрытия.

По ул. Орджоникидзе демонтирована старая труба, идет очистка лотка и раскладка новой теплосети. Работы на двух участках продлятся как минимум неделю.

Напомним, ремонтная кампания "Re: Конструкция", стартовавшая во всех филиалах "Т Плюс", затрагивает как оборудование теплоисточников, так и тепловые сети. Именно замена ветхих трубопроводов и последующее благоустройство территорий являются приоритетом. Программа "Re: Конструкция" предполагает дополнительные вложения в повышение надежности систем теплоснабжения и особое внимание к восстановлению участков дорог, тротуаров и газонов по окончании ремонта тепловых сетей. Филиал планирует провести в городах присутствия благоустройство свыше 100 объектов. На эти цели выделено 7,9 млн. рублей – почти на треть больше, чем в 2016 году.

***Филиал "Коми" – обособленное подразделение Группы "Т Плюс". Основной вид деятельности – производство и поставка тепловой и электрической энергии. Производственные объекты филиала расположены в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте и Воркуте. Установленная электрическая мощность – 690 МВт, установленная тепловая мощность – 2 805,8 Гкал/ч. Протяженность теплосетей – 600,9 км в двухтрубном исчислении.

***ПАО "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл. "Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.