Коми готова стать пилотной площадкой для апробации новой модели управления образованием

В Сочи под руководством министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой состоялось Всероссийское совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, в котором приняла участие заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

Основными темами для обсуждения на совещании стали итоги государственной итоговой аттестации 2017 года, анализ опыта эффективного управления региональными системами образования, качество управленческих механизмов, модели финансирования образовательных организаций и оплаты труда педагогических работников.

"Совещание с региональными министрами прежде всего посвящено проблемам, связанными с тем, что сейчас управление школами отдано на муниципальный уровень. Отсюда возникает разбалансировка в системе, в управленческих и финансовых факторах, потому что муниципалитеты имеют все основания потратить на иные нужды деньги, которые регион направляет на школы. И сегодня министры говорят о том, какие проблемы на протяжении последних лет из этого вытекают", - отметила на совещании Ольга Васильева.

Глава Минобрнауки России подчеркнула, что недостаточная эффективность региональных образовательных систем напрямую связана с отсутствием прямых полномочий у органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации единой образовательной политики в сфере общего образования.

Она также сообщила, что в ряде регионов уже есть готовность включиться в пилотный проект, по итогам которого будет принято окончательное решение, а часть субъектов, "просчитав все возможные риски", уже перешла на региональный принцип управления школами.

"Совещание само по себе ценно не только позицией федерального центра по направлениям реализации государственной политики в сфере образования и презентацией лучших практик в образовательных системах регионов, но и возможностью обмена опытом с коллегами из других субъектов России", - заметила Наталья Михальченкова.

Министр также заявила, что Коми готова стать пилотной площадкой для апробации внедрения новой модели управления образованием в регионе.