В Сыктывкаре разыскивается педофил

В Сыктывкаре разыскивается подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности девочки.

Как сообщает СУ СКР по Коми, в Сыктывкаре расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, в июне этого года возле магазина, расположенного в дачном обществе "Медик" (п.Максаковка), неустановленный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Приметы мужчины: на вид 45-50 лет; среднего роста 175-180 см; среднего телосложения; был одет в голубую рубашку в клетку с короткими рукавами, черные штаны, черные ботинки; волосы темные средней длины; носит коррекционные очки в прямоугольной оправе.

Следственное управление распространяет ориентировку и просит лиц, обладающих какой-либо информацией о данном гражданине, сообщить об этом по телефонам: 8(8212)44-72-17 (следственный отдел по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми), 8(8212)28-29-33 (отдел уголовного розыска УМВД России по г.Сыктывкару) либо в дежурную часть полиции по телефону "02".