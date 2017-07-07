В Коми проконсультируют граждан, попавших под неправомерные действия микрофинансовых организаций

12 июля с 14:00 до 15:00 в Региональной общественной приемной партии "Единая Россия" состоится прямая линия на тему: "Неправомерные действия микрофинансовых организаций".

Главной причиной для организации мероприятия в Республике Коми стали многочисленные обращения граждан в адрес приемной председателя партии Д.Медведева, партийных проектов "Ваш защитник" и "Народный контроль". Жители региона обращаются как по вопросам микрокредитных займов, так и вкладов.

На интересующие вопросы граждан ответит член Ассоциации юристов РК Нелли Ефименко. Также приглашены специалисты МВД и банковской сферы.

Задать вопросы можно по телефону: 8(8212) 215-206, а также обратиться лично по адресу г. Сыктывкар, ул.Интернациональная, 106. Кроме этого, "Единая Россия" продолжает сбор обращение через свой сайт -http://komi.er.ru/projects/narodnyj-kontrol/ и публикует памятку о том, как не попасться на уловки МФО.

Напомним, что неделю назад прошло федеральное селекторное совещание в рамках проекта "Народный контроль". На нем было озвучено, что факты обращения граждан с жалобами на деятельность микрофинансовых организаций были выявлены в восьми регионах: Волгоградской, Владимирской областях, Республике Коми, Смоленской, Курганской, Мурманской, Тверской и Челябинской областях. Координатор проекта, депутат Государственной Думы Анна Кувычко подчеркнула, что работа "горячей линии" в регионах будет продолжена. Более того, по словам парламентария, на сегодняшний день в Госдуме намерены ограничить предельный размер процентной ставки по займам микрофинансовых организаций в 150%.