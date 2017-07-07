Погоню со стрельбой спровоцировал нетрезвый водитель в Сыктывкаре

7 июля 2017 года, 11:45 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Вечером 5 июля при несении службы внимание инспекторов ДПС Сыктывкара привлекла внимание автомашина ВАЗ, водитель которой отказался выполнять требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение, пытаясь скрыться, создавал реальную опасность для всех участников дорожного движения.

Выехав на автодорогу Сыктывкар-Чебоксары, инспекторы приняли решение о применении огнестрельного оружия для остановки транспортного средства. На автодороге один из полицейских произвел один предупредительный выстрел и пять выстрелов по колесам автомашины. В результате повреждения колес автомашина остановилась.

Задержанным оказался житель Сыктывкара, который управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. Автомашина помещена на специализированную стоянку, в отношении водителя составлены административные материалы.

Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными к сложившейся ситуации и проявлять свою гражданскую позицию, в случае, если транспортным средством управляет нетрезвый водитель, немедленно сообщите об этом по телефону 28-22-00 или "02", а также по телефону дежурной части по месту жительства.

Комиинформ
  Рубрика: Происшествия
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