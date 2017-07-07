В Печоре пострадал велосипедист, не спешившийся с транспорта

7 июля 2017 года, 15:07 | Печора
Фото Антона Пархачёва

Вчера в Печоре пострадал велосипедист 1969-го года рождения.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, 6 июля в 13:10 водитель 1964-го года рождения двигался по улице Гагарина на "ВАЗ-21140".

Напротив дома №7 он сбил велосипедиста, который переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись со своего двухколесного транспорта.

Мужчина госпитализирован с различными травмами. У пострадавшего - ссадины, ушибы, сотрясение головного мозга, а также под вопросом перелом берцовой кости.

О водителе известно, что в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД он не привлекался. Стаж вождения - с 1982-го года.

Госавтоинспекция Коми напоминает велосипедистам и родителям маленьких велосипедистов о необходимости спешиваться с транспорта при переходе дороги.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги, велосипед
  Рубрика: Происшествия
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