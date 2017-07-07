В Печоре пострадал велосипедист, не спешившийся с транспорта
Вчера в Печоре пострадал велосипедист 1969-го года рождения.
Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, 6 июля в 13:10 водитель 1964-го года рождения двигался по улице Гагарина на "ВАЗ-21140".
Напротив дома №7 он сбил велосипедиста, который переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись со своего двухколесного транспорта.
Мужчина госпитализирован с различными травмами. У пострадавшего - ссадины, ушибы, сотрясение головного мозга, а также под вопросом перелом берцовой кости.
О водителе известно, что в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД он не привлекался. Стаж вождения - с 1982-го года.
Госавтоинспекция Коми напоминает велосипедистам и родителям маленьких велосипедистов о необходимости спешиваться с транспорта при переходе дороги.
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Новости партнеров
Интервью
Мы рядом
Инфоблок
Памятная дата военной истории России
Победа в Чесменском сражении, 1770 г.