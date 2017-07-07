В Сыктывкаре перед судом предстанет сотрудник Центра кинологической службы регионального МВД

7 июля 2017 года, 10:26 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Сыктывкаре перед судом предстанет сотрудник Центра кинологической службы регионального МВД по обвинению в присвоении вверенного имущества.

Следственным отделом по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшины хозяйственного отделения Центра кинологической службы МВД по РК, обвиняемого в присвоении (растрате) вверенного имущества, совершенном с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ).

По данным следствия, в период с ноября 2015 года по апрель 2017 года фигурант похитил вверенное ему имущество – восемь упаковок по 20 кг сухого корма, предназначенного для служебных собак, причинив ущерб ведомству на сумму более 28 тысяч рублей. Корм обвиняемый продал в зоомагазин, получив за него 21 тысячу рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по РК. В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в совершении преступления и возместил причиненный ущерб. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комиинформ
  Рубрика: Право
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