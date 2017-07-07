В Сыктывкарскую полицию требуются участковые для обслуживания трех территориальных зон. Об этом сообщил начальник УМВД России по Сыктывкару Александр Спиридонов на прямой линии в Общественной приемной главы Коми на тему "Криминогенная ситуация на территории Сыктывкара: что беспокоит жителей города".

По его словам, в ведомстве требуются сотрудники по трем направлениям – в службу участковых, в отделение по делам несовершеннолетних и службу контроля над лицами, находящимися под административным надзором.

"У нас пять вакансий, - отметил А. Спиридонов. – Должность заместителя начальника участковых будет закрыта с 10 июля, вакансию инспектора по надзору укомплектуем за счет внутренних резервов. Свободными остаются три единицы в службе участковых. Участковые требуются в Эжву, Орбиту и центр Сыктывкара".

Начальник УМВД России по Сыктывкару также добавил, что на вышеперечисленные вакансии имеются восемь кандидатов.

"В отсутствие участковых мы принимали на работу помощников участковых, - пояснил А. Спиридонов. – Они сейчас получают образование, после чего займут должности участковых. Несмотря на то, что кандидаты у нас есть, мы все равно ждем соискателей, так как текучка в нашем ведомстве есть. Самые достойные участковые уходят на повышение - в угрозыск, в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, руководителями территориальных подразделений. Такой нагрузки как в Сыктывкаре нигде нет, поэтому опыт, который они получают, неоценим, в том числе и на руководящих должностях".