В Сыктывкарскую полицию требуются участковые

7 июля 2017 года, 9:20 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Сыктывкарскую полицию требуются участковые для обслуживания трех территориальных зон. Об этом сообщил начальник УМВД России по Сыктывкару Александр Спиридонов на прямой линии в Общественной приемной главы Коми на тему "Криминогенная ситуация на территории Сыктывкара: что беспокоит жителей города".

По его словам, в ведомстве требуются сотрудники по трем направлениям – в службу участковых, в отделение по делам несовершеннолетних и службу контроля над лицами, находящимися под административным надзором.

"У нас пять вакансий, - отметил А. Спиридонов. – Должность заместителя начальника участковых будет закрыта с 10 июля, вакансию инспектора по надзору укомплектуем за счет внутренних резервов. Свободными остаются три единицы в службе участковых. Участковые требуются в Эжву, Орбиту и центр Сыктывкара".

Начальник УМВД России по Сыктывкару также добавил, что на вышеперечисленные вакансии имеются восемь кандидатов.

"В отсутствие участковых мы принимали на работу помощников участковых, - пояснил А. Спиридонов. – Они сейчас получают образование, после чего займут должности участковых. Несмотря на то, что кандидаты у нас есть, мы все равно ждем соискателей, так как текучка в нашем ведомстве есть. Самые достойные участковые уходят на повышение - в угрозыск, в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, руководителями территориальных подразделений. Такой нагрузки как в Сыктывкаре нигде нет, поэтому опыт, который они получают, неоценим, в том числе и на руководящих должностях".

Геня Джавршян
  Ключевые слова: участковые, полиция Сыктывкара, вакансии
  Рубрика: Право
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:25 06.07.2017
Начальник УМВД России по Сыктывкару: Коллективные жалобы помогут в борьбе с шумными соседями
17:20 06.07.2017
В Усинске судят членов ОПГ, зарабатывавших на незаконной миграции иностранных граждан
15:59 06.07.2017
В Сыктывкаре на 15% снизилась преступность


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Монди СЛПК помог в установке наплавного моста через Вычегду



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
Вероника. Периодически нуждаюсь в сопровождении. Могу стать хорошим другом. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

7 июля

Победа в Чесменском сражении, 1770 г.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus