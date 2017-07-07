Сыктывкар ждут жаркие игры

7 июля 2017 года, 10:40 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформ"

В субботу, 8 июля, в столице республики состоится ежегодный фестиваль дворовых видов спорта "Жаркие игры". Сегодня - последний день регистрации участников. Чтобы присоединиться к мероприятию нужно подать заявку в Центр спортивных мероприятий Сыктывкара, который и организует мероприятие. Участниками могут стать все желающие.

Соревнования пройдут в пяти дисциплинах и на четырёх площадках в разных концах города. Так, основной площадкой станет школа №21, она примет соревнования по стритболу (уличному баскетболу) и настольному теннису во всех возрастах, а также по футболу в старшей возрастной группе и флорболу (хоккей в зале) среди детей до 15 лет.

В это же время на уличной площадке Северной Олимпии встретятся футболисты 15-17 лет. И наконец, на песчаном поле по адресу: Сысольское шоссе, 17/2 состоится турнир по волейболу для команд до 18 лет и старше 18.

Организаторы рассчитывают на хорошую погоду, что также привлечет любителей активного отдыха. Все матчи начнутся в 11.00.

Контакты для связи и регистрации: ул. Первомайская, 74, телефоны 200-164, 200-174; электронная почта csmsykt@mail.ru, сайт http://csmsykt.ru/регистрация/

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Наталья Петрова
  Ключевые слова: фестиваль, Сыктывкар, спорт, молодежь, игры, двор
  Рубрика: Спорт
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