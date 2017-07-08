Спасатели Коми напоминают, как не заблудиться в лесу

Прохлада и влажная погода этим летом спровоцировали довольно ранний выход в лесу грибов. Так, первый урожай белых был собран местными жителями на этой неделе. В связи с этим МЧС республики напоминает гражданам о том, как стоит вести себя в лесу, чтобы не оказаться в экстремальной ситуации. Один из ключевых советов - перед походом в лес обязательно сообщить близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой.

Также немаловажно одеться по погоде, при этом обувь должна быть удобной и прочной. Рекомендуется надеть яркую одежду, чтобы быть более заметным в лесу. Не лишним будет взять с собой часы, компас, спички, складной нож и заряженный мобильный телефон. Также рекомендуется захватить с собой небольшой набор продуктов – бутерброды, соль, сахар, плитку шоколада.

Стоит помнить и о том, что поход в лес - это сильные физические нагрузки, которые непривычны для многих городских жителей. Поэтому необходимо учитывать, что в лесу может стать плохо. Например, если есть хронические заболевания, они могут резко обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя.

И, конечно, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в случае необходимости можно было запить лекарства. Если накануне выхода появилось даже легкое недомогание, стоит оказаться в этот день от похода за грибами, ягодами или на лесную прогулку.



В случае, если заблудились, первым делом остановитесь и присядьте. Не делайте ни одного шага, не подумав. Сосредоточьтесь и не паникуйте. Думайте только о том, как выбраться к тому месту, откуда начинается знакомый путь. Для этого вспомните последнюю примету на вашем пути и постарайтесь выбраться к ней, припомните знакомые ориентиры: шоссе, железная дорога, река, постройки, и прочие, прислушайтесь. Может быть среди птичьего гомона есть и другие звуки: работает трактор, лает собака, проезжает неподалеку поезд.



Если не нашли никаких ориентиров, попробуйте, если позволяют силы, взобраться на высокое дерево. С высоты есть наибольшая вероятность увидеть различные трубы, антенны, вышки электропередач.



Будьте уверены, лесная дорога всегда выводит к жилью, а двигаясь по лесу, сверяйте свой курс по неподвижным предметам. Как правило, шаги правой и левой ноги слегка разнятся и есть опасность пойти по кругу. Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер - по дыму найти человека намного проще.



Если вы напротив пытаетесь, привлечь внимание потерявшегося, Например, докричаться или используя сигнал автомашины, ждите его на одном месте достаточно долго. Иногда найденные люди рассказывают, что шли на сигнал, но, выйдя, обнаруживали, что машина только что уехала, не дождавшись. Помните, быстро выбраться из леса быстро довольно затруднительно.



Отметили спасатели и необходимость сразу же вызвать спецслужбы. Нередко самостоятельные поиски приводят только к затаптыванию следов, по которым можно было отыскать человека.



В случае, если приходится ночевать в лесу, необходимо найти подходящее для этого место. Место для ночлега выбирается высокое и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хворост для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь.



Главный помощник потерявшегося - сотовый телефон. Он уже не раз помогал сотрудникам МЧС установить местонахождение заблудившихся. Спасатели напоминают, можно позвонить с мобильного и без сим-карты, и даже если вы находитесь на территории "чужого оператора" сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер 112 и попытаться объяснить своё местонахождение.

