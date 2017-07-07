В Сыктывдинском районе выберут лучших рыбаков

Уже завтра, 8 июля, на реке Вычегда, в деревне Сотчем Сыктывдинского района, пройдут соревнования по ловле рыбы поплавочной удочкой. Об этом сообщает правление Коми республиканского общества охотников и рыболовов. При этом мероприятие пройдет в двух зачетах: Чемпионат Республики Коми и круглогодичная Спартакиада среди муниципальных образований Республики Коми.



Оганизуют состязание Министерство физической культуры и спорта Коми, Центр спортивных мероприятий и пропаганды физкультуры и спорта республики, а также Коми республиканское общество охотников и рыболовов. Они ожидают участие команд из Сыктывкара, Ухты, Корткеросского, Усть-Куломского, Сыктывдинского, Усть-Вымского и Удорского районов. В каждой команде будет по три рыбака. Соревнования пройдут как в личном, так и в командном зачетах.

Площадку для спортивной рыбной ловли поделят на шесть зон, каждая из которых будет доступна для 30 рыбаков-участников. Лучшие спортсмены по итогам состязания получат кубки, грамоты и медали, а также денежные сертификаты от спонсоров на суммы от 500 до 3000 рублей для приобретения товаров в одном из магазинов рыболовных снастей.

Старт соревнованиям будет дан рано утром. Регистрация, жеребьевка, торжественное открытие соревнований запланированы на 7:30 часов.

С 8:20 и в течение часа продлится подготовка к соревнованию в секторах, а с 9:20 до 9:30 - прикармливание сектора. Первый тур начнется сразу после прикорма и продолжится до полудня, после чего улов взвесят и подведут итоги первого тура соревнования и жеребьевку секторов второго тура.

По той же схеме планируется организация проведения второго этапа соревнований: 12:30-13:30 подготовка в секторе,13:30 – 13:40 прикорм, 13:40-16:10 - второй тур.

По завершению второго тура будет подведен общий итог, состоится торжественное награждение победителей и закрытие соревнований.

Определение победителей пройдет на основании правил рыболовного спорта, утвержденных приказом Минспорта России 20 марта 2014 года. К зачету будут приняты все виды рыб, разрешенные к вылову.

15 июля в селе Маджа пройдет и еще одно мероприятие, посвященное спортивному рыболовству - Чемпионат Сыктывкара по спиннингу с берега.