В Госсовете Коми обсудили строительство вертолетной площадки в Шудаяге

Сохранение человеческих жизней и деревьев стало лейтмотивом сегодняшней рабочей встречи в Государственном совете Коми по строительству вертолетной площадки для нужд санитарной авиации в Шудаяге. Как сообщил первый заместитель председателя регионального парламента Александр Макаренко, поводом для встречи послужило обращение обеспокоенных жителей поселка.

Сегодня проект предусматривает возведение площадки в непосредственной близости от Ухтинской городской больницы № 1. Однако против этого активно выступили активисты из числа местных жителей, которые чтобы сохранить место для прогулок и пикников в сосновом бору предложили альтернативный вариант – реконструировать старую вертолётную площадку, которая находится на другом берегу реки, в двух километрах от лечебного учреждения.

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин рассказал об истории этого проекта. На федеральном уровне была принята программа "Обеспеченность своевременности оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ". 34 региона России, включая Коми, приняли в нем участие. Проект предусматривает дополнительные вылеты санитарной авиации и создание вертолетной площадки.

Для строительства площадки была выбрана Ухта, чтобы там оказывалась экстренная помощь жителям центральных и северных районов Коми. После чего стали решать, где именно должна располагаться площадка для посадки вертолета. Вариант с аэропортом отмели сразу, поскольку время доставки пациента от него до больницы превышало 15 и более минут.

Был вариант у здания бывшего кожвендиспансера. Но его отклонили, поскольку рядом находились строения, проходит линия электропередачи.

Вариант, предлагаемый общественниками Шудаяга, тоже рассматривали. Она не подошла по нескольким причинам. Во-первых, все-таки есть отдаленность от больницы. Во-вторых, она расположена на землях, не принадлежащих республике: часть земель в муниципальной собственности, часть имеет сельхозназначение. И на их переоформление уйдет несколько месяцев. К тому же там опять же проходит линия электропередачи, на перенос которой потребуется еще, по приблизительным оценкам, 10 млн. рублей.

Самым оптимальным вариантом стало строительство площадки рядом с больницей. Сейчас проект находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе.

Главный врач Республиканского центра медицины катастроф Михаил Сурин, организации, которая и занимается экстренной эвакуацией больных, отметил, что ''Мы выбирали место для площадки не по принципу "где легче", а по принципу "где нужнее"''.

"В Ухтинской больнице есть возможность оказывать медицинскую помощь тем жителям республики, которые в ней нуждаются. Для этого мы рассматривали возможность максимально быстрой доставки пациентов в приемный покой", - рассказал М.Сурин.

Д.Березин добавил, что в случаях с сердечно-сосудистыми заболеваниями крайне желательно даже наличие отдельного входа для таких пациентов. Для проекта вертолетной площадки был предусмотрен отдельный вход в больнице в Шудаяге.

А.Макаренко рекомендовал подробно обсудить проект с населением. Но и правительству республики следует рассмотреть альтернативный вариант месторасположения площадки.

Генеральный директор "Комиавиатранса" Александр Пономарёв сообщил, что его удивило, почему этот вопрос вообще был вынесен в формате такого обсуждения.

"Нас спрашивают: если площадка будет создаваться возле городской больницы, можно ли будет туда летать? Без сомнения, можно. Вертолет и создан для того, чтобы взлетать и садиться где угодно. Можно ли летать на другую площадку? Конечно, можно. Можно и в аэропорт Ухты летать. Но мы должны быть уверены, что вандалы не сломают освещение. Рядом с больницей площадка будет под присмотром", - заявил генеральный директор "Комиавиатранс" Александр Пономарёв.

Прошедшие слушания показали, что такая форма обсуждения конфликтных, спорных ситуаций, связанных с соблюдением интересов разных групп населения, отдельных общественных активистов является актуальной. Открытый и профессиональный диалог позволяет принимать общественно важные решения на основании фактов и закона. Излишняя политизация обсуждения, создание пиара для собственного продвижения неактуальна, а главное - несправедлива, когда на кону самое главное: жизнь человека.