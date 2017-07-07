На форуме "Инноватика" генерал Ивашов предсказал глобальный взрыв знаний

О терроризме как результате целенаправленной политики, Китае как мощном союзнике, экономическом господстве США, глобальных угрозах безопасности и глобальных силах современного мира рассказал постоянный гость республиканского образовательного молодежного форума "Инноватика: Крохаль" Леонид Ивашов.

Генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук приехал на Крохаль в шестой раз. Темой встречи 6 июля стали изменения глобальной картины мира в XXI столетии.

На встречу с Леонидом Ивашовым пришли все участники форума "Инноватика". Лекцию посетил и ректор УГТУ Николай Цхадая.

Подводя итог встречи в частности и форума в целом, эксперт предрек глобальный информационный взрыв.

"В ближайшем будущем должен произойти глобальный взрыв – взрыв знаний. Форум позволяет дать молодежи эти знания. И может быть, кто-то именно с помощью этих знаний начнет вглядываться в будущее России, менять его в лучшую сторону", - уверен Леонид Ивашов.

После выступления участники форума засыпали эксперта вопросами. Их интересовало, что ждет Россию, кого стоит бояться и над каким оружием стоит работать, чтобы защитить свою страну. Отведенного времени традиционно не хватило, молодежь окружила Леонида Ивашова даже на выходе из зала еще почти час участники форума задавали генерал-полковнику множество вопросов и делились идеями.

7 июля с 11:00 до 13:00 Леонид Ивашов проведет вторую встречу уже с жителями Ухты. На лекцию федерального эксперта "Россия в геополитической системе современного мира" приглашены все желающие. Вступить в полемику или просто задать свои вопросы Леониду Григорьевичу можно будет в бизнес-инкубаторе УГТУ (Ухта, ул. Сенюкова, д. 17, 6 этаж) в конференц-зале.

Республиканский молодежный образовательный форум "Инноватика: Крохаль 2017" проходит с 3 по 8 июля. Седьмая по счету "Инноватика" посвящена Году экологии в России. Бессменные организаторы - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина", ГАУ Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив".