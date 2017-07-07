На форуме "Инноватика" генерал Ивашов предсказал глобальный взрыв знаний

7 июля 2017 года, 9:35 |
Фото предоставлено УГТУ

О терроризме как результате целенаправленной политики, Китае как мощном союзнике, экономическом господстве США, глобальных угрозах безопасности и глобальных силах современного мира рассказал постоянный гость республиканского образовательного молодежного форума "Инноватика: Крохаль" Леонид Ивашов.

Генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук приехал на Крохаль в шестой раз. Темой встречи 6 июля стали изменения глобальной картины мира в XXI столетии.

На встречу с Леонидом Ивашовым пришли все участники форума "Инноватика". Лекцию посетил и ректор УГТУ Николай Цхадая.

Подводя итог встречи в частности и форума в целом, эксперт предрек глобальный информационный взрыв.

"В ближайшем будущем должен произойти глобальный взрыв – взрыв знаний. Форум позволяет дать молодежи эти знания. И может быть, кто-то именно с помощью этих знаний начнет вглядываться в будущее России, менять его в лучшую сторону", - уверен Леонид Ивашов.

После выступления участники форума засыпали эксперта вопросами. Их интересовало, что ждет Россию, кого стоит бояться и над каким оружием стоит работать, чтобы защитить свою страну. Отведенного времени традиционно не хватило, молодежь окружила Леонида Ивашова даже на выходе из зала еще почти час участники форума задавали генерал-полковнику множество вопросов и делились идеями.

7 июля с 11:00 до 13:00 Леонид Ивашов проведет вторую встречу уже с жителями Ухты. На лекцию федерального эксперта "Россия в геополитической системе современного мира" приглашены все желающие. Вступить в полемику или просто задать свои вопросы Леониду Григорьевичу можно будет в бизнес-инкубаторе УГТУ (Ухта, ул. Сенюкова, д. 17, 6 этаж) в конференц-зале.

Республиканский молодежный образовательный форум "Инноватика: Крохаль 2017" проходит с 3 по 8 июля. Седьмая по счету "Инноватика" посвящена Году экологии в России. Бессменные организаторы - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина", ГАУ Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив".

Комиинформ
  Ключевые слова: форум, патриотизм, молодежь, крохаль
  Рубрика: Политика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

22:10 06.07.2017
Заместитель мэра Ухты готова стать посредником между молодежью и властью
18:33 06.07.2017
Замначальника управления массовых коммуникаций Коми Евгений Зелинский раскрыл тайну "Городских легенд"
22:57 05.07.2017
На форуме "Инноватика" молодые предприниматели стали "обезьянами, карабкающимися на дерево"


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Монди СЛПК помог в установке наплавного моста через Вычегду



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
Вероника. Периодически нуждаюсь в сопровождении. Могу стать хорошим другом. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

7 июля

Победа в Чесменском сражении, 1770 г.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus