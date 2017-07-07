В Этнопарке научат плести венки, веники и собирать росу

7 июля 2017 года, 9:02 |
Фото из архива "Комиинформа"

В Финно-угорском этнокультурном парке в селе Ыб отметят традиционный летний праздник "Иван лун". Травы, березовые веники и венки станут основными атрибутами праздника.

В субботу, 8 июля, в Финно-угорском этнопарке прозвучат отголоски древних ритуалов. Хороводы, венки, украшенные березки – всё это атрибуты Ивана Купалы. Иванов день (по-коми Иван лун) – народный праздник, в котором переплелись языческие и христианские традиции, вера в силу воды, огня, травы и почитание православных святых. В программе Иванова дня нашло отражение и то, и другое.

Программа народного праздника начнется в 11 часов и продлится до восьми вечера.

Днем практичные гости этнопарка научаться делать березовые веники для бани, а романтичные – плести венки из разнотравья, примут участие в купальских игрищах, кто пешком, кто на автобусе отправятся за здоровьем и семейным счастьем к источникам Николая Чудотворца и Параскевы Пятницы.

Вечером – хороводы и поэтический марафон. На прощание гостей ждет сбор и умывание росой на ыбских лугах.

Комиинформ
  Ключевые слова: Иван лун
  Рубрика: Культура
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